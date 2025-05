Corriere dello Sport: “Palermo, Dionisi cerca altre energie”

Sul campo dove nel 2021 ottenne una storica vittoria nei playoff di Serie C, il Palermo è chiamato a replicare un’impresa. Stavolta l’avversario è la Juve Stabia, unica squadra battuta dai rosanero due volte su due in stagione regolare. Ma i precedenti non bastano a rassicurare: come sottolinea Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, quella di sabato sarà una sfida da giocare con il cuore e con la testa.

Perché se è vero che lo spareggio secco sfugge a ogni pronostico, è altrettanto vero che la Juve Stabia — trascinata dall’entusiasmo di un’annata super da neopromossa — ha sempre saputo mettere in difficoltà i rosa, anche al di là dei risultati. E il Palermo, al contrario, non sembra oggi una squadra in salute. Anzi, è appesantito da mesi di tensioni, scelte tecniche discusse e da un ambiente ormai spaccato.

Il silenzio post Carrarese è stato emblematico: per la prima volta nell’era City, nessun tesserato si è presentato in sala stampa. Solo dopo ore di riflessione si è scelto di mandare comunque Alessio Dionisi a parlare oggi, nella conferenza pre-partita prevista come da prassi 48 ore prima del match in trasferta. Una decisione che, come ricorda ancora Vannini sul Corriere dello Sport, fotografa alla perfezione il momento complicato che vive il club rosanero.

Nel match contro la Carrarese si sono visti i soliti limiti: un primo tempo apatico, privo di mordente, e una mezz’ora finale giocata in superiorità numerica ma senza riuscire ad affondare il colpo. Il gol del pari firmato da Le Douaron, uno dei pochi segnali positivi, non è bastato a ribaltare un copione ormai noto.

Adesso serve uno scatto mentale. La stagione — storta, contraddittoria, deludente — può ancora avere un senso. Ma solo se sabato il Palermo tornerà a essere squadra.