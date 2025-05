Folino: «Palermo o Juve Stabia? Squadre forti, ma la Cremo sta bene e vuole vincere»

Al termine della sfida tra Pisa e Cremonese, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie BKT 2024/25, Francesco Folino è intervenuto in conferenza stampa dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi per commentare il pareggio maturato sul campo.

Il difensore grigiorosso ha analizzato così la prestazione della sua squadra:

«È stata una partita combattuta fino alla fine, ci abbiamo creduto e speravamo nella vittoria, ma non è andata così. Andiamo avanti».

Obiettivo allungare la striscia positiva mancato, ma non sono mancate le intenzioni:

«Assolutamente, per questo abbiamo giocato come sappiamo sin dal primo minuto. Forse potevamo fare meglio su alcune occasioni da gol, ma ci abbiamo provato fino alla fine».

Per Folino si tratta della seconda presenza da titolare consecutiva, un dato che certifica il buon momento personale:

«Sono molto contento, io cerco di dare sempre il mio meglio quando vengo chiamato in causa. Mi sento bene con i miei compagni e sono molto felice».

Ora si guarda ai playoff, traguardo già matematico per la Cremonese, che vuole continuare a stupire:

«Con grande grinta e voglia di vincere, siamo mentalizzati. Il filotto di risultati utili ci ha aiutato molto e ci teniamo a far bene. Palermo o Juve Stabia? Sicuramente sono entrambe ottime squadre, ma l’importante è che noi stiamo bene».

Infine, un commento sul grande turnover visto in campo:

«Stavamo tutti benissimo, siamo un grande gruppo e tutti avevamo voglia di giocare. Chiunque scende in campo fa bene».