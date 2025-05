Corriere dello Sport: “Juve Stabia consapevole della forza del Palermo”

Il pareggio contro la Sampdoria ha un valore storico per Castellammare: non solo segna la prima retrocessione in Serie C dei blucerchiati, ma consegna ufficialmente alla Juve Stabia la prima qualificazione ai playoff per la Serie A. Come riportato da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, il traguardo era già matematicamente raggiunto da qualche settimana, ma il quinto posto finale lo ha consolidato martedì, a coronamento di una stagione vissuta sempre nelle zone alte della classifica.

Una stagione in netta controtendenza rispetto alle previsioni estive, che davano le Vespe addirittura penultime. Ma Guido Pagliuca, tecnico toscano alla sua seconda impresa consecutiva con il club, ha guidato i suoi con coraggio e lucidità:

«Abbiamo scritto la pagina più bella della storia di questo club, che non so quante altre volte si ripeterà. Ringrazio la squadra, il mio staff, la società e la città di Castellammare. Ci tenevamo a finire bene dopo la sconfitta bugiarda con la Reggiana».

«La chiamiamo America»: il nuovo orizzonte delle Vespe

Come sottolinea ancora Izzo sul Corriere dello Sport, dopo aver paragonato un anno fa la Serie B all’Itaca di Ulisse, Pagliuca ha ribattezzato il nuovo traguardo con un nome evocativo:

«Nello spogliatoio è da un po’ che chiamiamo questo traguardo “America”. È un modo per caricarci e darci spensieratezza. Ci diciamo che quello che conta è il viaggio, non la destinazione finale».

Tolte le vesti da Ulisse, ora l’allenatore veste i panni di Cristoforo Colombo:

«Giocheremo le prossime partite – sperando non sia solo una – con umiltà e consapevolezza. Sappiamo quanto valiamo, ma non dobbiamo perdere lo spirito che ci ha portati fin qui».

Il Palermo nel mirino

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ostacolo immediato per le Vespe si chiama Palermo, che ha frenato la corsa stabiese nei due precedenti stagionali:

«Mi aspetto una squadra diversa da quella affrontata in campionato, ma ugualmente fortissima. Qualche giorno in più per preparare la gara sarebbe stato utile (per recuperare Fortini, ndr), ma con l’aiuto della nostra gente daremo il massimo».

Castellammare sogna

L’atmosfera in città è elettrica. I tifosi vivono queste ore con una gioia travolgente e l’attesa per l’apertura della vendita dei tagliandi è febbrile. Dopo aver regalato a Castellammare due sogni in due anni – promozione in B e salvezza – Pagliuca vuole osare ancora. L’America è più vicina.