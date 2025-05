Palermo nettamente favorito dai bookmaker nella sfida con la Carrarese

Alla vigilia dell’ultima giornata della regular season di Serie B, il confronto tra Palermo e Carrarese vede i rosanero largamente favoriti secondo le principali agenzie di scommesse. Tutti i bookmaker assegnano ai padroni di casa una quota per la vittoria inferiore rispetto a quella del pareggio e, ancor più, a quella dell’eventuale colpaccio toscano al Barbera.

Le quote più basse per il segno 1 si registrano su Snai (1.50) e Lottomatica (1.53), seguite da Admiral Bet (1.55) e Betfair (1.60), valore condiviso anche da LeoVegas. La quota più alta per la vittoria del Palermo è invece proposta da Bet365, che fissa il successo dei rosanero a 1.67.

Per quanto riguarda il pareggio (segno X), i valori oscillano in un intervallo piuttosto stabile: si va da 3.65 (Lottomatica e LeoVegas) fino a un massimo di 4.15 su Betfair Exchange, il valore più interessante in ottica pareggio.

Il colpo esterno della Carrarese (segno 2) è ovviamente il meno atteso e quindi il più remunerativo. Le quote per una vittoria dei toscani spaziano da 5.00 (Bet365) a 5.78 su Betfair Exchange, che offre la quota più alta tra tutti i bookmaker monitorati. Altre quote alte sono offerte da Snai, Lottomatica e LeoVegas, tutte attorno a 5.50, mentre 888sport.it propone una quota da 5.60 e NetBet si attesta a 5.10.