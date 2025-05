Palermo-Carrarese, le previsioni meteo

Il meteo sorride al Palermo per la sfida di domani sera contro la Carrarese. Secondo le ultime rilevazioni, la giornata di martedì 13 maggio sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata, con assenza di precipitazioni e condizioni climatiche ideali per il regolare svolgimento del match.

Temperature e vento

Nel pomeriggio, le temperature oscilleranno tra i 19,9°C delle 14:00 e i 18,1°C delle 20:00, orario in cui è previsto il calcio d’inizio al Renzo Barbera. In serata, il termometro scenderà lievemente fino a circa 17°C attorno alle 23:00.

Il vento sarà generalmente debole, con qualche rinforzo moderato tra le 11:00 e le 17:00, proveniente da nord-nord-ovest, con raffiche fino a 21 km/h. Dalle ore 20:00 in poi, invece, il vento calerà fino a 8 km/h da nord, garantendo condizioni ancora più tranquille sugli spalti e in campo.

Visibilità e pressione

La visibilità si manterrà ottima, con valori superiori ai 3200 metri in tutta la fascia oraria compresa tra le 17:00 e la mezzanotte. La pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1016-1017 hPa, segnale di una situazione meteorologica consolidata e priva di rischi di instabilità.

Condizioni perfette per i playoff

In sintesi, quella tra Palermo e Carrarese si preannuncia una serata perfetta per il calcio, con temperatura mite, vento debole e un cielo sereno che accompagnerà l’ultima giornata della regular season di Serie B. I tifosi potranno godersi la partita in uno scenario ideale, dentro e fuori dal campo.