Cittadella-Salernitana, Marchetti: «Spero che anche le squadre senza obiettivi diano il 100%»

Domani sera, martedì 13 maggio, saranno 90 minuti decisivi per il Cittadella, impegnato nel match dell’ultima giornata di campionato contro la Salernitana in cui c’è in palio la salvezza. Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, è intervenuto ai microfoni de “Il Gazzettino” rilasciando le seguenti dichiarazioni:

«Contro il Bari abbiamo vinto una partita con una mentalità che avrei voluto sempre vedere. Se da un lato sono contento, dall’altro sono dispiaciuto di non aver visto questo atteggiamento anche nelle altre gare. Ma non è questo il momento di fare bilanci. Oggi bisogna pensare che il Cittadella non ha ancora fatto niente, ha solo dimostrato che può fare. Dobbiamo ripeterci nell’ultima partita. Domani sarà più difficile di quanto si possa pensare. Come noi, anche i campani devono vincere la partita. E noi dovremo essere concreti, indirizzare l’incontro per il verso giusto e portare gli episodi a nostro favore perché sono quelli che fanno la differenza. Dobbiamo stare attenti a non commettere errori e concedere all’avversario occasioni per farci male su sbagli nostri. Negli ultimi novanta minuti noi dovremo fare il nostro per vincere, e non sarà facile contro la Salernitana. Mi auguro però che tutti diano il cento per cento, anche le squadre che ormai non hanno più obiettivi da raggiungere»