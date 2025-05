Calciomercato Sassuolo: Toljan e Obiang verso l’addio, futuro in bilico per Romagna

Il Sassuolo inizia a programmare le prime strategie dopo aver raggiunto la promozione in Serie A. L’obiettivo dei neroverdi sarà quello di rinforzare la rosa rimpiazzando alcuni giocatori che sembrano pronti a lasciare i neroverdi. Tra questi ci sarebbero Jeremy Toljan e Pedro Obiang. Il difensore che potrebbe tornare in Bundesliga mentre il centrocampista potrebbe vestire una maglia di un altro club italiano. Futuro ancora incerto, invece, per Filippo Romagna: qualche possibilità per la sua permanenza in neroverde c’è ancora ma bisognerà parlarne. A riportarlo è SassuoloNews.net.

