Palermo-Carrarese, i convocati di Dionisi

L’allenatore del Palermo Alessio Dionisi ha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati per la sfida contro la Carrarese, in programma domani sera al Renzo Barbera per l’ultima giornata della regular season di Serie B.

Ecco la lista completa dei rosanero:

Portieri: Desplanches, Audero, Sirigu

Difensori: Lund, Baniya, Diakité, Buttaro, Pierozzi, Ceccaroni, Nikolaou

Centrocampisti: Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Verre

Attaccanti: Di Mariano, Di Francesco, Insigne, Brunori, Pohjanpalo, Henry, Le Douaron

La partita sarà fondamentale per determinare il piazzamento finale nella griglia playoff. Fischio d’inizio alle 20:30.