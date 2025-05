Pisa, il ds Vaira: «I ragazzi hanno giocato da ultras. Ogni tifoso è stato fondamentale»

La squadra del Pisa è stata premiata presso la Sala delle Baleari del Comune per la promozione in Serie A raggiunta. Il direttore sportivo dei nerazzurri, Davide Vaira, si è soffermato sulla strepitosa stagione, dichiarando le seguenti parole:

«Un grande orgoglio – riporta CalcioPisa.it – essere qui stamattina con il sindaco e la giunta comunale. Grande emozione aver regalato a una città importante come Pisa questa gioia. Ci sarebbero tantissime persone da ringraziare, il presidente, Giovanni Corrado, ringrazio Daniele Freggia, un dirigente applicato, Bruno Sabatini. Uomini che devono sentire la promozione come la sentiamo noi. Anche i tifosi, ogni tifoso del Pisa deve sentire propria la promozione. Ogni tifoso è stato fondamentale. Ringrazio i ragazzi, il mister. Pisa apprezza gente che lotta. C’è uno striscione bellissimo: “Pisa non si piega”. I ragazzi hanno giocato da ultras. Con un attaccamento alla maglia che è stato riconosciuto. La premiazione è stata la conseguenza».