Corriere dello Sport: “Palermo-Monza, le pagelle”

Le pagelle di Paolo Vannini pubblicate sul Corriere dello Sport fotografano alla perfezione la serata difficile del Palermo contro un Monza superiore per gioco e concretezza. I rosanero di Filippo Inzaghi hanno retto solo nei primi venti minuti, prima di cedere di fronte all’organizzazione e al cinismo della formazione di Bianco, alla sua quarta vittoria consecutiva.

PALERMO (3-5-2):

Joronen 6; Pierozzi 5, Peda 5,5, Ceccaroni 5; Diakitè 6, Segre 5 (19’ st Corona 6), Ranocchia 6 (32’ st Blin sv), Gomes 5 (10’ st Palumbo 6), Augello 5 (32’ st Vasic 6); Pohjanpalo 5, Le Douaron 5,5 (19’ st Brunori 5).

A disp.: Gomis, Bardi, Bani, Nicolosi, Giovane, Bereszynski, Veròli.

All.: F. Inzaghi 5.

MONZA (3-4-1-2):

Thiam 6; Ravanelli 6,5, Izzo 7 (35’ st Delli Carri sv), Lucchesi 6,5; Birindelli 6 (38’ st Carboni sv), Obiang 6,5, Pessina 6,5, Azzi 7; Ciurria 6 (38’ st Brorsson sv); Dany Mota 7 (35’ st Maric sv), Keita 6 (15’ st Colpani 6).

A disp.: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Zeroli, Galazzi, Bakoune, Capolupo.

All.: Bianco 7.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.