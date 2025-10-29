Corriere dello Sport: “Palermo-Monza, le pagelle”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Le pagelle di Paolo Vannini pubblicate sul Corriere dello Sport fotografano alla perfezione la serata difficile del Palermo contro un Monza superiore per gioco e concretezza. I rosanero di Filippo Inzaghi hanno retto solo nei primi venti minuti, prima di cedere di fronte all’organizzazione e al cinismo della formazione di Bianco, alla sua quarta vittoria consecutiva.

PALERMO (3-5-2):
Joronen 6; Pierozzi 5, Peda 5,5, Ceccaroni 5; Diakitè 6, Segre 5 (19’ st Corona 6), Ranocchia 6 (32’ st Blin sv), Gomes 5 (10’ st Palumbo 6), Augello 5 (32’ st Vasic 6); Pohjanpalo 5, Le Douaron 5,5 (19’ st Brunori 5).
A disp.: Gomis, Bardi, Bani, Nicolosi, Giovane, Bereszynski, Veròli.
All.: F. Inzaghi 5.

MONZA (3-4-1-2):
Thiam 6; Ravanelli 6,5, Izzo 7 (35’ st Delli Carri sv), Lucchesi 6,5; Birindelli 6 (38’ st Carboni sv), Obiang 6,5, Pessina 6,5, Azzi 7; Ciurria 6 (38’ st Brorsson sv); Dany Mota 7 (35’ st Maric sv), Keita 6 (15’ st Colpani 6).
A disp.: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Zeroli, Galazzi, Bakoune, Capolupo.
All.: Bianco 7.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

Ultimissime

Repubblica: “Il Palermo è in crisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Gazzetta dello Sport: “Tragedia a Fenegrò, coinvolto Josep Martinez. Il portiere dell’Inter rischia la galera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Gazzetta dello Sport: “Magnani fuori categoria. La Reggiana fa festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Gazzetta dello Sport: “Azzi è sontuoso. Le pagelle di Palermo-Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Gazzetta dello Sport: “Monza in orbita. Palermo travolto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025