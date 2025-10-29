Palermo, investimenti milionari e zero certezze: il progetto di Inzaghi si inceppa

Come racconta Tullio Calzone sulle colonne del Corriere dello Sport, l’alito della passione può spingere in alto o schiacciare sotto il peso delle aspettative. E per il Palermo, dopo la sconfitta di Catanzaro, la caduta casalinga contro il Monza rappresenta un brusco risveglio. Il 3-0 incassato al “Barbera” non è solo un risultato pesante, ma la fotografia di un autunno complicato e di un gruppo che sembra aver perso leggerezza mentale e convinzione nei propri mezzi.

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Calzone, sottolinea come il Palermo, pur costruito per dominare il campionato, si sia scontrato con la realtà della Serie B, fatta di equilibrio, intensità e continui ribaltamenti di fronte. Non bastano il nome, gli investimenti e l’ambizione: «Sul rettangolo di gioco – scrive Calzone – basta un attimo per capovolgere lo scenario».

Il giornalista del Corriere dello Sport evidenzia come il Monza di Paolo Bianco abbia imposto il proprio gioco con autorevolezza, superando i rosanero e accodandosi alla corsa promozione. Una squadra che, dopo un avvio condizionato dalle vicende societarie, ora mostra il suo valore tecnico e mentale, centrando la quarta vittoria consecutiva e candidandosi ufficialmente tra le protagoniste del torneo.

Per Filippo Inzaghi, invece, è tempo di riflessioni. Come rimarca Calzone sul Corriere dello Sport, per la quarta volta dall’inizio del campionato il Palermo non è riuscito a segnare, segno di una sterilità offensiva preoccupante. L’entusiasmo delle prime giornate ha lasciato spazio a una tensione crescente, che si riflette nella difficoltà di costruire gioco e occasioni.

Il Corriere dello Sport chiude l’analisi con un quadro d’insieme della Serie B: la caduta del Palermo e la contemporanea vittoria del Monza ridisegnano le gerarchie. Il Modena si arrende nel derby con la Reggiana di Dionigi, il Frosinone di Alvini liquida l’Entella, e il Cesena di Mignani continua a stupire. Nessun padrone assoluto, dunque, ma tante pretendenti in una corsa aperta e imprevedibile.