Corriere dello Sport: “Palermo, l’esame delle big: a Monza per sfatare il tabù delle prime”

Il Palermo si prepara alla sfida di Monza con numeri da protagonista ma con un tabù ancora da sfatare contro le prime della classe. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i 57 punti conquistati finora rappresentano un cammino di altissimo livello, già il migliore delle ultime quattro stagioni. Due anni fa, infatti, il sesto posto fu raggiunto a quota 56 punti.

Nel racconto di Paolo Vannini del Corriere dello Sport, i rosanero hanno però incontrato difficoltà proprio negli scontri diretti con le squadre che li precedono in classifica. Contro le prime tre del campionato il Palermo all’andata non è riuscito a segnare: 0-0 con Frosinone e Venezia e 0-3 contro il Monza. A questi risultati si aggiunge anche lo 0-0 contro il Catanzaro, attualmente quinto in classifica.





Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, tutte queste partite risalgono però alla prima parte della stagione, tra agosto e ottobre. Inzaghi è convinto che sabato allo U-Power Stadium si presenterà un Palermo diverso, più consapevole e più maturo dopo la crescita mostrata nel corso dei mesi.

Il momento decisivo della stagione sembra ormai arrivato. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la svolta del campionato rosanero può essere individuata nella sconfitta di Castellammare di Stabia e nella successiva gara di Chiavari, indicata più volte dallo stesso Inzaghi come punto di ripartenza.

Da quel momento sono trascorse diciassette giornate e il Palermo ha sempre trovato la via del gol, fatta eccezione per lo 0-0 di Modena. Anche in quella partita, ricorda Paolo Vannini del Corriere dello Sport, una rete era stata segnata da Palumbo ma annullata dopo l’intervento del VAR.

La crescita offensiva è evidente, ma ora dovrà essere confermata proprio contro le squadre più forti del campionato. Il momento di forma di Pohjanpalo, in gol da cinque partite consecutive, rappresenta uno dei principali motivi di fiducia per i rosanero.

Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la sfida di Monza metterà di fronte due delle migliori difese della Serie B. I brianzoli hanno perso il primato nella classifica delle difese proprio nell’ultimo turno a La Spezia, mentre il Palermo è tornato in testa grazie ai 14 clean sheet collezionati finora dalla squadra di Inzaghi.

In vista della trasferta allo U-Power Stadium, la rosa rosanero è praticamente al completo. La squadra ha svolto lavoro di recupero aerobico dopo il ciclo di tre partite in una settimana, con l’obiettivo di arrivare alla sfida di sabato nelle migliori condizioni fisiche.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, non ci sono ancora indicazioni definitive sul piano tattico, ma con il rientro di Pierozzi e l’ottima condizione mostrata da Segre appare difficile che Inzaghi cambi la formazione base proprio nello scontro diretto.

In ogni caso, alternative di qualità non mancano. Giocatori come Magnani o Johnsen rappresentano opzioni preziose da utilizzare nel corso della partita, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il finale di stagione del Palermo.