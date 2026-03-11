Pelagotti: «Joronen fa la differenza. In B vedo Monza, Venezia e Palermo»

L’ex portiere di Empoli e Palermo Alberto Pelagotti ha analizzato alcuni dei temi più caldi tra Champions League e Serie B nel corso di un’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com. Dalla pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco fino alla corsa promozione in Serie B, Pelagotti ha espresso il proprio punto di vista su diversi argomenti.

Pelagotti ha commentato il netto successo del Bayern Monaco sull'Atalanta: «Il Bayern Monaco ha dominato la partita. La squadra tedesca ha dimostrato maggiore esperienza rispetto all'Atalanta, ma sei gol sono esagerati».





L'ex portiere ha provato a spiegare le ragioni di un risultato così pesante: «Dalla tv penso che l'Atalanta abbia avuto un po' di timore reverenziale. Il Bayern è più forte, ma sei gol sono tanti».

Pelagotti ha parlato anche della situazione dell'Empoli in Serie B dopo l'ennesimo cambio in panchina: «Non bene. Il club è partito con una filosofia di gioco che non era la sua. In Pagliuca pensavano di aver trovato l'allenatore ideale. Con Dionisi non ho mai visto una squadra da alta classifica. Vedo bene Caserta. L'anno prossimo l'Empoli penso che punterà a vincere il campionato».

Tra i temi affrontati anche la sfida tra Monza e Palermo: «Una partitaccia. Il Monza viene da una sconfitta e avrà voglia di rivalsa. Sarà una partita bella e combattuta».

L’ex portiere ha poi detto la sua sulla corsa alla promozione in Serie A: «Monza, Venezia e Palermo. Saranno loro a giocarsela. Il Frosinone può dare fastidio ai playoff, dove bisogna arrivare bene fisicamente e mentalmente».

Infine Pelagotti ha indicato il portiere che più lo ha impressionato in questa stagione di Serie B: «Joronen sta salvando varie volte il risultato al Palermo. Fa la differenza. Punerei su di lui».