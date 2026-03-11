Corriere dello Sport: “Palermo, nuovo passo per il Barbera: oggi la conferenza dei servizi per la ristrutturazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (15) tifosi

Prosegue l’iter per la ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nel pomeriggio è in programma un passaggio importante del percorso burocratico: la conferenza dei servizi che metterà allo stesso tavolo il Palermo e l’amministrazione comunale.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, l’incontro servirà a proseguire il confronto tra il club e il Comune per definire i prossimi passaggi del progetto di ammodernamento dell’impianto di viale del Fante.


Nel dettaglio, come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il City Football Group confermerà le due ipotesi progettuali considerate prioritarie, entrambe basate su un intervento di ristrutturazione della struttura esistente. Queste soluzioni dovranno però ottenere il parere favorevole di una serie di enti coinvolti nel procedimento.

Lo snodo decisivo arriverà successivamente con la dichiarazione di interesse pubblico. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, si tratta di una delibera della Giunta comunale che consentirà di passare alla fase successiva dell’iter.

A quel punto il Palermo potrà presentare il progetto esecutivo completo, comprensivo anche dell’indicazione delle risorse economiche da utilizzare per l’intervento.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, se l’iter dovesse procedere senza intoppi, la città di Palermo potrebbe inserirsi tra quelle candidate a ospitare alcune partite dell’Europeo del 2032.

Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori entro marzo 2027. Durante la fase di ristrutturazione lo stadio Barbera vedrà inevitabilmente ridotta la propria capienza rispetto a quella attuale.

