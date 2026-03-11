Corriere dello Sport: “Monza, test verità contro il Palermo: Bianco ritrova Azzi e Ravanelli, ma resta il dubbio Hernani”

Il Monza si prepara alla sfida contro il Palermo con la necessità di reagire dopo lo scivolone dell’ultimo turno. Come racconta Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, la sconfitta inattesa contro una squadra di bassa classifica ha mostrato un volto più vulnerabile dei brianzoli, proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase decisiva.

Nel racconto di Adriano Ancona del Corriere dello Sport, il tecnico Paolo Bianco ha incassato in una sola partita più gol di quanti ne aveva subiti nell’ultimo mese e mezzo. Un segnale che rende ancora più delicato lo scontro diretto contro il Palermo, in programma sabato allo U-Power Stadium.





Come evidenzia Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, la sfida contro i rosanero assume un peso specifico ancora maggiore considerando la situazione di classifica: il Monza è a tiro di sorpasso sul Frosinone e allo stesso tempo sente il fiato sul collo del Palermo guidato da Inzaghi. Inoltre, prima della prossima sosta, in Brianza arriverà anche il Venezia capolista.

Uno dei principali dubbi di formazione riguarda Hernani. Secondo Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il brasiliano, diventato un elemento chiave della squadra dopo il suo arrivo nel mercato invernale, non è al massimo della condizione fisica. L’allenamento previsto oggi, aperto eccezionalmente ai tifosi del Monza, potrà fornire indicazioni più chiare sulla sua disponibilità.

Nel racconto di Adriano Ancona del Corriere dello Sport, il Monza arriva comunque a questa fase del campionato con un rendimento molto elevato. Dopo 29 giornate la squadra brianzola ha già raccolto 60 punti, un dato nettamente superiore rispetto alla stagione della promozione tramite playoff, quando alla stessa giornata il Monza era fermo a quota 51.

I numeri fanno sorridere anche se confrontati con l’annata successiva, conclusa al terzo posto in regular season con 64 punti complessivi. Con nove partite ancora da giocare, il Monza può dunque migliorare ulteriormente il proprio rendimento.

Nel frattempo arrivano anche buone notizie dall’infermeria e dalla situazione disciplinare. Come sottolinea Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, per la sfida contro il Palermo Bianco recupera due pedine importanti dopo la squalifica: Ravanelli e Azzi torneranno infatti a disposizione.

Il difensore prenderà il posto di Carboni, espulso nella gara contro lo Spezia. Azzi, invece, ritroverà proprio il Palermo contro cui all’andata aveva segnato uno dei suoi cinque gol stagionali.

Infine, l’attacco brianzolo si affiderà ancora a Cutrone. L’attaccante è atteso protagonista anche contro i rosanero e andrà a caccia della terza rete consecutiva, con l’obiettivo di trascinare il Monza in uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa alla promozione.