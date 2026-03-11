Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo. Febbre alle stelle, tifosi scatenati”
Il Palermo potrà contare su un importante sostegno anche nella trasferta di sabato contro il Monza. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il settore ospiti dello U-Power Stadium è già andato completamente esaurito in vista della sfida della 30ª giornata di campionato.
Nel racconto di Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, la risposta dei tifosi rosanero è stata ancora una volta straordinaria. Nonostante qualche momento di confusione registrato nelle prime ore di vendita dei biglietti, soprattutto per la gestione dei ticket, i sostenitori del Palermo hanno risposto con entusiasmo assicurandosi tutti i posti disponibili nel settore ospiti.
Saranno oltre 2.500 i tifosi rosanero presenti nello stadio brianzolo. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta dell’ennesima dimostrazione del forte legame tra la squadra e il proprio pubblico, capace di seguire il Palermo anche lontano dal Barbera.
Il numero complessivo dei sostenitori rosanero presenti a Monza potrebbe però essere ancora più alto. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, molti tifosi residenti fuori dalla Sicilia, e quindi non soggetti alle restrizioni territoriali previste per la vendita dei biglietti, potranno acquistare tagliandi negli altri settori dello stadio.
In particolare sono attesi numerosi tifosi provenienti dalla Lombardia e dalle regioni vicine, dove la comunità rosanero è da tempo molto numerosa e attiva.
Nel frattempo sono arrivate anche le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Come evidenzia Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, sono sei i calciatori fermati per una giornata di squalifica: Carboni del Monza, Patierno dell’Avellino, Cacciamani e Pierobon della Juve Stabia, Haps del Venezia e Marconi dell’Entella.
Per quanto riguarda le società, il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 5.000 euro alla Carrarese e di 1.500 euro all’Avellino.