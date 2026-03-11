Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, sfida sulla fascia: Pierozzi contro Azzi nel duello che può decidere la partita”

La sfida tra Monza e Palermo potrebbe trovare una delle sue chiavi principali sulla fascia destra rosanero. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il confronto con i brianzoli rappresenta un vero crocevia nella stagione del Palermo e molto dell’equilibrio della gara potrebbe dipendere proprio da ciò che accadrà lungo quella corsia laterale.

Nel racconto di Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, per la squadra di Inzaghi arriva una notizia positiva: il rientro di Pierozzi dopo il turno di squalifica. Il terzino rosanero torna quindi a disposizione dal primo minuto, ma sabato allo U-Power Stadium troverà davanti a sé un avversario particolarmente pericoloso.





Sul lato opposto agirà infatti Azzi, uno dei laterali sinistri più efficaci dell’attuale campionato. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il brasiliano è diventato una pedina fondamentale nello sviluppo offensivo del Monza grazie alla sua corsa e alla capacità di incidere negli ultimi metri.

I numeri stagionali raccontano un equilibrio quasi perfetto tra i due esterni. Pierozzi e Azzi hanno entrambi realizzato cinque gol in campionato. Tuttavia, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il laterale brianzolo può vantare anche quattro assist, mentre il difensore rosanero si è fermato a tre passaggi decisivi.

Il confronto tra i due si annuncia quindi come una vera sfida nella sfida. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il duello tra Pierozzi e Azzi potrebbe incidere in maniera significativa sull’andamento complessivo della partita.

La storia recente aggiunge un ulteriore elemento di interesse. Quando vestiva la maglia del Modena, Azzi era finito nel mirino del Palermo, che aveva valutato attentamente il suo profilo. Alla fine, però, il classe 1994 scelse di accettare la proposta del Cagliari.

Da allora il brasiliano è diventato quasi una “bestia nera” per i rosanero. Nelle cinque partite disputate contro il Palermo ha infatti collezionato quattro vittorie e una sola sconfitta. Inoltre, nelle due sfide più recenti è riuscito anche a lasciare il segno con un gol e un assist, prima con la maglia della Cremonese e poi con quella del Monza nella gara d’andata.

Il Palermo che si prepara alla sfida di sabato, però, è una squadra diversa rispetto a quella di inizio stagione. La crescita mostrata negli ultimi mesi ha rafforzato le ambizioni dei rosanero e in questo contesto si inserisce anche il percorso di maturazione di Pierozzi.

La sua assenza nell’ultima gara contro la Carrarese si è fatta sentire. Sulla fascia destra è stato schierato Gyasi, che però non è riuscito a incidere come sperato, mentre anche Gomes non ha trovato spazio per esprimersi ed è stato sostituito all’intervallo.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a Monza Inzaghi dovrebbe quindi tornare alla formazione tipo, con Segre nuovamente titolare a centrocampo accanto a Ranocchia.

Il tecnico rosanero ha ancora qualche giorno per valutare le scelte definitive, ma il rientro di Pierozzi dal primo minuto appare ormai scontato. A lui il compito di dare spinta sulla corsia destra e di provare a fermare Azzi in uno dei duelli più attesi della partita.