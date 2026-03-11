Giornale di Sicilia: “Palermo, tre partite per cambiare il campionato: Monza primo snodo prima della sosta”

Il momento decisivo della stagione è arrivato. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo si prepara ad affrontare l’ultimo tour de force prima della sosta, un trittico di partite che potrebbe incidere profondamente sugli equilibri della classifica di Serie B.

Nel racconto di Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, tra scontri diretti e partite potenzialmente insidiose si entra nella fase più calda del campionato. Dopo la 32ª giornata il torneo si fermerà per due settimane a causa dei play-off di qualificazione ai Mondiali e riprenderà nel weekend di Pasqua, quando mancheranno soltanto sei turni alla fine della stagione.





Il match di cartello del prossimo turno sarà naturalmente Monza-Palermo. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Venezia e Frosinone guarderanno con grande attenzione alla sfida del Brianteo, pronte ad approfittare di eventuali punti persi da una delle due rivali o da entrambe in caso di pareggio.

Il Venezia farà visita a una Sampdoria reduce dal cambio di allenatore, mentre il Frosinone sarà impegnato in trasferta contro un Cesena in grande difficoltà nel 2026.

Nel racconto di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il calendario proporrà poi un nuovo turno infrasettimanale. Il Palermo tornerà al Barbera martedì 17 alle 19 contro la Juve Stabia, squadra che non sta attraversando il suo miglior momento ma che resta comunque un avversario da non sottovalutare.

Nello stesso turno Venezia e Frosinone ospiteranno rispettivamente Padova e Bari, mentre il Monza sarà l’unica squadra di vertice a giocare lontano da casa, impegnata sul campo della Reggiana.

La 32ª giornata proporrà invece uno scontro diretto di altissimo livello tra Venezia e Monza allo stadio Penzo. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, Palermo e Frosinone saranno spettatori molto interessati di quel confronto, ma prima dovranno affrontare due trasferte tutt’altro che semplici: Padova-Palermo e Südtirol-Frosinone.

Per la squadra di Inzaghi sarà il terzo ciclo ravvicinato di partite in poco più di un mese e mezzo. Gli impegni recenti hanno messo alla prova la condizione fisica dei rosanero, rendendo fondamentale una gestione attenta delle energie tra una gara e l’altra.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida con il Monza rappresenta lo snodo più pesante in chiave classifica, ma anche le altre due partite potrebbero nascondere insidie.

La Juve Stabia è infatti una delle quattro squadre che sono riuscite a battere il Palermo in questa stagione. Il Padova, invece, aveva disputato una gara molto convincente al Barbera pur uscendo sconfitto e cercherà di sfruttare il fattore campo all’Euganeo per conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

Una vittoria a Padova potrebbe però avere un peso enorme per il Palermo. Nel pomeriggio, infatti, i rosanero potrebbero osservare con grande interesse lo scontro diretto tra Venezia e Monza, in programma alle 17.15.

Dopo quel ciclo di partite arriverà la sosta, ma senza la possibilità di rilassarsi troppo. Il finale di stagione sarà decisivo e il Palermo dovrà continuare a spingere per restare agganciato alla corsa verso la Serie A.