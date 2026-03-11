Giornale di Sicilia: “Palermo, a Monza per sfatare il tabù scontri diretti: Inzaghi cerca il colpo che vale la Serie A”

Il Palermo si prepara alla sfida più delicata della stagione. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero di Filippo Inzaghi hanno già iniziato a lavorare in vista della trasferta di Monza, un confronto che potrebbe cambiare gli equilibri nella corsa alla promozione diretta.

Nel racconto di Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, la sfida del Brianteo rappresenta uno snodo cruciale: il Monza precede il Palermo di tre punti e un successo permetterebbe ai rosanero di agganciare i brianzoli in classifica, riaprendo completamente il discorso per i primi due posti.





Prima di proiettarsi completamente verso la gara di sabato, però, emerge uno dei pochi limiti del cammino stagionale del Palermo: il rendimento negli scontri diretti. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, contro le squadre che lottano per la promozione in Serie A i rosanero non sono ancora riusciti a ottenere una vittoria.

La gara contro il Monza sarà infatti la prima del girone di ritorno contro una delle principali rivali nella corsa alla Serie A. Un ciclo che proseguirà poi con le trasferte contro Frosinone e Venezia.

I precedenti dell’andata non sono stati particolarmente favorevoli per il Palermo. Nei tre confronti con le prime della classe i rosanero hanno raccolto soltanto due punti sui nove disponibili.

Il primo scontro diretto arrivò il 30 agosto contro il Frosinone, terminato 0-0 al Barbera. Un mese più tardi, il 30 settembre, anche la sfida contro il Venezia si concluse a reti inviolate, con il Palermo rimasto in dieci uomini nel finale per l’espulsione di Ceccaroni.

Il bilancio peggiore arrivò proprio contro il Monza, che espugnò il Barbera con un netto 3-0. Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, quella resta tuttora la sconfitta più pesante subita dai rosanero contro una diretta concorrente alla promozione.

Sabato, a distanza di quasi cinque mesi, le due squadre torneranno ad affrontarsi con una classifica molto simile a quella dell’andata: allora il Monza era avanti di quattro punti, oggi il margine è di tre lunghezze.

Il problema degli scontri diretti non riguarda soltanto le prime tre della classifica. Allargando lo sguardo alla zona play-off, il Palermo non è ancora riuscito a conquistare una vittoria contro nessuna delle altre squadre presenti nelle prime otto posizioni.

Il bilancio complessivo racconta tre sconfitte – contro Monza, Juve Stabia e Catanzaro – e cinque pareggi, ottenuti contro Venezia, Frosinone, Cesena e due volte contro il Modena.

Come evidenzia Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, in un campionato equilibrato come la Serie B sono proprio gli scontri diretti a fare la differenza nella corsa alla promozione.

Il Venezia, ad esempio, ha battuto due volte il Frosinone e ha vinto anche la gara di andata contro il Monza. I brianzoli, invece, oltre al successo al Barbera hanno raccolto quattro punti nelle due sfide contro i ciociari.

Il Palermo dovrà quindi cambiare passo proprio nelle partite più pesanti della stagione. Farlo non sarà semplice, anche perché le sfide contro Monza, Frosinone e Venezia saranno tutte in trasferta.

Il Barbera, infatti, si è trasformato in un fortino quasi inespugnabile, ma per puntare alla promozione diretta servirà fare risultato anche lontano da Palermo.

Il bivio è ormai vicino. Vincere a Monza significherebbe imboccare la strada principale verso la Serie A e, soprattutto, cancellare l’ultimo tabù di questa stagione.