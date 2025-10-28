Palermo-Monza 0-3: Mota, Izzo e Azzi firmano il tris brianzolo – Highlights 10ª giornata Serie B

Ottobre 29, 2025

Netta sconfitta per il Palermo nella 10ª giornata di Serie B. Al “Renzo Barbera” il Monza si impone con un pesante 0-3, firmato dalle reti di Dany Mota, Izzo e Azzi, centrando la quarta vittoria consecutiva e il sorpasso in classifica sui rosanero.

Una gara che i ragazzi di Inzaghi avevano iniziato con intensità, ma che è cambiata dopo il vantaggio brianzolo al 39’. Nella ripresa, il Monza ha controllato e colpito ancora, legittimando un successo pesante che vale il secondo posto.

