Joronen: «Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ma dobbiamo reagire subito col Pescara»

Al termine del pesante 0-3 contro il Monza, il portiere del Palermo, Jesse Joronen, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero, esprimendo tutta la delusione per la sconfitta e invitando i compagni a una reazione immediata in vista del match di sabato contro il Pescara, giornata in cui è prevista anche la festa per i 125 anni del club.

«Siamo veramente dispiaciuti e incazzati per questo risultato», ha dichiarato Joronen. «Dobbiamo migliorare velocemente, ognuno di noi, io per primo, perché prendere tre gol in casa non è sufficiente. Allo stesso tempo dobbiamo rimanere disciplinati mentalmente e concentrarci sul nostro lavoro, perché già da domani dobbiamo lavorare ancora più forte per superare questo momento e arrivare pronti alla gara di sabato».

Il portiere finlandese ha poi parlato della prossima sfida contro il Pescara: «Sarà una partita durissima, dobbiamo davvero restare sul pezzo e dimostrare una reazione dopo questa sconfitta. Giochiamo per vincere ogni partita e sabato, con la festa della società, dovremo essere davvero pronti».