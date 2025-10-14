Palermo-Modena, equilibrio nei pronostici: tutte le quote dei bookmaker per il big match del Barbera
PALERMO – Cresce l’attesa per Palermo-Modena, gara valida per l’ottava giornata di Serie B, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Renzo Barbera.
Con oltre 30.000 spettatori già previsti sugli spalti e la Curva Nord completamente esaurita, anche i bookmaker si preparano a una sfida che si annuncia apertissima.
Le agenzie di scommesse più note hanno pubblicato le loro quote ufficiali per il segno 1 (vittoria Palermo), X (pareggio) e 2 (vittoria Modena). Ecco il dettaglio completo:
Quote Palermo-Modena – Ottava giornata Serie B
Bet365: 1 → 2.20 | X → 3.20 | 2 → 3.50
SNAI: 1 → 2.15 | X → 3.10 | 2 → 3.40
Marathon: 1 → 2.21 | X → 3.20 | 2 → 3.40
LeoVegas: 1 → 2.12 | X → 3.25 | 2 → 3.20
AdmiralBet: 1 → 2.15 | X → 3.10 | 2 → 3.30
Lottomatica: 1 → 2.15 | X → 3.10 | 2 → 3.50
888sport.it: 1 → 2.10 | X → 3.20 | 2 → 3.20
Betfair: 1 → 2.15 | X → 3.25 | 2 → 3.25
Analisi delle quote
Il Palermo di Filippo Inzaghi parte leggermente favorito per i bookmaker, con una quota media di 2.15 sul segno 1.
Il pareggio si muove tra 3.10 e 3.25, mentre il successo esterno del Modena di Sottil varia tra 3.20 e 3.50, a seconda della piattaforma.
Le valutazioni confermano dunque l’equilibrio atteso in campo tra due squadre che si contenderanno il primato in classifica in un Barbera gremito.
Gli operatori Bet365 e Lottomatica propongono la quota più alta per il colpo esterno degli emiliani (3.50), mentre LeoVegas e Betfair si distinguono per il pareggio, con quota 3.25.
Un Barbera da record
Il club rosanero ha annunciato nelle ultime ore il superamento della soglia dei 30.244 biglietti tra abbonati e tagliandi venduti.
Un dato che conferma il clima di grande entusiasmo attorno alla squadra e la possibilità concreta di battere il record stagionale di 32.363 spettatori registrato contro il Bari.