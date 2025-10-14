Palermo-Modena, equilibrio nei pronostici: tutte le quote dei bookmaker per il big match del Barbera

PALERMO – Cresce l’attesa per Palermo-Modena, gara valida per l’ottava giornata di Serie B, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Renzo Barbera.

Palermo-Modena, le previsioni meteo: pioggia e vento al “Barbera” per la sfida di domenica

Con oltre 30.000 spettatori già previsti sugli spalti e la Curva Nord completamente esaurita, anche i bookmaker si preparano a una sfida che si annuncia apertissima.

Palermo-Modena, il Barbera oltre quota 30 mila: curva nord già esaurita

Le agenzie di scommesse più note hanno pubblicato le loro quote ufficiali per il segno 1 (vittoria Palermo), X (pareggio) e 2 (vittoria Modena). Ecco il dettaglio completo:

Quote Palermo-Modena – Ottava giornata Serie B

Bet365: 1 → 2.20 | X → 3.20 | 2 → 3.50

SNAI: 1 → 2.15 | X → 3.10 | 2 → 3.40

Marathon: 1 → 2.21 | X → 3.20 | 2 → 3.40

LeoVegas: 1 → 2.12 | X → 3.25 | 2 → 3.20

AdmiralBet: 1 → 2.15 | X → 3.10 | 2 → 3.30

Lottomatica: 1 → 2.15 | X → 3.10 | 2 → 3.50

888sport.it: 1 → 2.10 | X → 3.20 | 2 → 3.20

Betfair: 1 → 2.15 | X → 3.25 | 2 → 3.25

Analisi delle quote

Il Palermo di Filippo Inzaghi parte leggermente favorito per i bookmaker, con una quota media di 2.15 sul segno 1.

Il pareggio si muove tra 3.10 e 3.25, mentre il successo esterno del Modena di Sottil varia tra 3.20 e 3.50, a seconda della piattaforma.

Le valutazioni confermano dunque l’equilibrio atteso in campo tra due squadre che si contenderanno il primato in classifica in un Barbera gremito.

Gli operatori Bet365 e Lottomatica propongono la quota più alta per il colpo esterno degli emiliani (3.50), mentre LeoVegas e Betfair si distinguono per il pareggio, con quota 3.25.

Un Barbera da record

Il club rosanero ha annunciato nelle ultime ore il superamento della soglia dei 30.244 biglietti tra abbonati e tagliandi venduti.

Un dato che conferma il clima di grande entusiasmo attorno alla squadra e la possibilità concreta di battere il record stagionale di 32.363 spettatori registrato contro il Bari.