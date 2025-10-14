Qual. Mondiali: Italia-Israele, le formazioni ufficiali

L’attesa è finita: questa sera, alle 20:45, il Bluenergy Stadium di Udine sarà il teatro della sfida tra Italia e Israele, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026.

La Nazionale di Gennaro Gattuso arriva all’appuntamento con il morale alto dopo la convincente vittoria per 3-1 contro l’Estonia, firmata dai gol di Moise Kean, Mateo Retegui e del giovane Francesco Pio Esposito. Gli Azzurri cercano continuità e altri punti preziosi per consolidare la propria posizione nel girone.

Momento ben diverso per l’Israele di Ran Ben Shimon, reduce da una pesante sconfitta per 5-0 contro la Norvegia di Haaland. Gli israeliani cercheranno riscatto, ma l’impegno in terra friulana si presenta tutt’altro che semplice.

Le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.

All. Gattuso

A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola.

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; Peretz, Gloukh, Khlaili; Biton, Baribo, Solomon.

All. Ben Shimon

A disposizione: Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel.