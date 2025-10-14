Tensione a Udine prima di Italia-Israele: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

Ottobre 14, 2025

Ore di tensione a Udine, dove mancano pochi minuti al fischio d’inizio della partita tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Intorno alle 20:30, nelle vie adiacenti al Bluenergy Stadium, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, la polizia ha fatto uso di lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi di manifestanti che si erano radunati nei pressi dell’impianto. La situazione resta tesa, con alcune strade temporaneamente chiuse al traffico e un forte dispiegamento di agenti per garantire la sicurezza dei tifosi in arrivo allo stadio.

Al momento non si segnalano feriti gravi, ma il clima resta incandescente mentre la città si prepara al calcio d’inizio del match tra gli Azzurri di Gattuso e la selezione israeliana di Ben Shimon.

