Qual.Mondiali, Italia-Israele 3-0: gli azzurri raggiungono matematicamente i play-off
Arriva una importante vittoria per l’Italia nel match del Bluenergy stadium contro Israele. Gli azzurri si impongono per 3-0, decisiva la doppietta di Mateo Retegui e il gol nel finale di Gianluca Mancini. Con questi 3 punti la formazione di Gennaro Gattuso si assicurata almeno la seconda posizione del girone, che garantisce agli azzurri nella più probabile delle ipotesi il raggiungimento dei play-off di qualificazione per i mondiali 2026.
Buona prima frazione di gioco degli azzurri, che tengono bene il campo in un match equilibrato. Al 28′ Israele va vicina al vantaggio, ma Donnarumma si fa trovare pronto e con una grande parata nega la gioia del gol agli avversari. Al 45′ Retegui si procura un calcio di rigore: dal dischetto va proprio il numero 9 azzurro che batte il portiere e porta in vantaggio la formazione di mister Gattuso.
Nella ripresa gli azzurri provano a gestire il risultato con il palleggio. Rischiano poco, e al 74′ trovano il raddoppio con un grandissimo gol di Mateo Retegui, che con un tiro a giro da fuori area lascia fermo il portiere. Nel finale chiude il match il gol di Mancini, che sfrutta il cross di Di Marco e di testa batte il portiere.
Gli azzurri, dunque, raggiungo la matematica certezza di giocare almeno il play-off di qualificazione, restando con la speranza di un passo falso nelle ultime giornate da parte della Norvegia per agguantare il primo posto.
Ecco la cronaca testuale del match:
SECONDO TEMPO
90+5′ – Triplice fischio da parte dell’arbitro. Si conclude qui il match.
90+3′- GOOOOL ITALIA!! Bel cross di Di Marco, trova dentro area Mancini che di testa batte il portiere avversario.
90+2′ – Altra occasione per l’Italia. Calcio d’angolo battuto da Tonali, prova di testa Calafiori che si vede negata la gioia del gol con il salvataggio sulla linea del difensore avversario.
90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.
88′ – Ammonizione per Tonali. Calcio di punizione per Israele dalla trequarti.
85′ – Doppio cambio per gli azzurri: escono Locatelli e Cambiaso, entrano Cristante e Spinazzola.
83′ – Grande occasione Italia! Retegui recupera un buon pallone su un errore di disimpegno del portiere avversario. Serve Esposito che prova il tiro, ma spreca centrando in pieno il portiere.
78′ – Prova ad accorciare le distanze Israele. Solomon arriva all’interno dell’area di rigore azzurra e, dopo aver saltato Donnarumma, prova la conclusione da posizione defilata, centrando il palo esterno.
74′ – GOOOOOL ITALIA !!! A segno nuovamente Retegui, che con un fantastico tiro a giro da fuori area lascia fermo il portiere avversario.
71′ – Continua a provarci l’Italia, arrivando al cross con Tonali, allontana la difesa avversaria.
67′ – Rischio per Israele. Il portiere dei biancoblu va al rinvio ma centra in pieno Sandro Tonali, il centrocampista azzurro non riesce ad addomesticare il pallone, ma resta dolorante a terra.
66′ – Buono scambio dentro area tra Esposito e Cambiaso. L’esterno azzurro trova il gol con un grande tiro al volo, l’arbitro però annulla la rete per posizione di fuorigioco.
63′ – Calcio d’angolo per l’Italia. Dalla bandierina va Tonali che non trova però nessun compagno all’interno dell’area.
58′ – Israele ci prova e va al tiro con Gloukh. Bravo Donnarumma che para con prontezza.
54′ – Arrivano alla conclusione gli azzurri: Barella prova al volo dal limite dell’area, ma la sfera termina di poco alla destra del palo.
52′ – Israele arriva al cross, Di Lorenzo mette in angolo.
51′ – L’Italia prova a gestire il risultato in questo inizio di secondo tempo con un prolungato possesso palla.
46 – Primo cambio per gli azzurri: esce Raspadori, entra Pio Esposito.
PRIMO TEMPO
45+3′ – Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce qui il primo tempo.
45+1′ – GOOOOL ITALIA!!! Dagli undici metri si presenta Retegui che con freddezza batte il portiere e porta in vantaggio gli azzurri
45′ – Contatto dentro area tra Retegui e Baltaxa: l’arbitro indica il dischetto fischiando il calcio di rigore per gli azzurri.
43′ – Calcio di punizione dalla trequarti per gli azzurri che si conclude con un nulla di fatto.
38′ – Continua a provarci l’Italia: cross di Cambiaso sul primo palo per Retegui, il centravanti azzurro prova la conclusione ma viene murato dal difensore avversario.
35′ – Ci provano gli azzurri con Locatelli. Il centrocampista azzurro prova un tiro da fuori, centrale para facilmente il portiere avversario.
33′ – Israele ci prova in contropiede. Pericolosa palla in profondità ben letta da Donnarumma che in uscita allontana con i piedi.
28′ – Grande occasione per Israele: Solomon arriva a tu per tu con Donnarumma, che con una grande parata gli nega la gioia del gol.
25′ – Buon momento degli azzurri che spingono alla ricerca del gol. Israele, però, riesce a contenere le avanzate avversarie.
23′ – Ci prova l’Italia nuovamente con un cross. Sta volta Di Marco serve Raspadori sul primo palo, il numero 10 azzurro non trova però la girata vincete.
19′ – Prima grande occasione per Israele: i bianco arrivano al tiro dal limite dell’area che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma.
18′ – Cross pericoloso di Barella, che non trova però nessun compagno dentro area. L’assistente però segnala una posizione di fuorigioco, interrompendo il gioco.
16′ – Tentativo dell’Italia con Raspadori, il tiro finisce però abbondantemente alla destra del portiere.
15′ – Continua a spingere Israele: Khalaili va al cross che attraversa pericolosamente l’area di rigore degli azzurri e finisce sul fondo.
13′ – Prova a rendersi pericolosa Israele con un buon passaggio in profondità, ma legge bene la difesa azzurra
10′ – Continuano ad attaccare gli azzurri: dopo uno scambio al limite dell’area Cambiaso prova il tiro. La conclusione e forte ma non trova lo specchio della porta.
6′ – Occasione Italia: pallone dentro area di rigore per Retegui, che tira ma non centra lo specchio della porta impattando male il pallone.
5′ – L’Italia prova ad essere pericolosa con un pallone in profondità per Raspadori, buona l’uscita dell’estremo difensore avversario che allontana la sfera.
1′ – Pronti, via! Inizia il match.
IL TABELLINO
ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso ( 85′ Spinazzola), Barella, Locatelli (85′ Cristante), Tonali (90+3′ Piccoli), Dimarco; Raspadori (45′ Esposito), Retegui (90+2′ Cambiaghi). A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Udogie, Coppola, Orsolini, Frattesi. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
ISRAELE: Glazer; Dasa (89′ Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz (75′ Abu Fani), Gloukh, Khalaili (73′ Turiel); Biton, Baribo (72′ Burgeman), Solomon (89′ Shua). A disposizione: Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Turgem. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon
MARCATORI: Retegui (R) 45+1′; Retegui 74′; 90+3′ Mancini
NOTE: ammonito Biton D.