Italia U21 travolgente, 5-1 all’Armenia. Baldini: «Nel primo tempo Ninna Nanna»

L’Italia Under 21 di Silvio Baldini continua la sua marcia trionfale verso gli Europei di categoria 2027, imponendosi con un netto 5-1 sull’Armenia a Cremona. Dopo un primo tempo sottotono, gli Azzurrini hanno cambiato marcia nella ripresa, travolgendo gli avversari grazie ai gol di Dagasso, Camarda (autore di una doppietta), Fini ed Ekhator. Inutile, nel finale, la rete della bandiera armena seguita dall’espulsione di Fortini per doppia ammonizione.

La partita si era messa in salita nei primi 45 minuti: errori in rifinitura, un rigore fallito da Ndour e un palo avevano mantenuto il punteggio fermo sullo 0-0. Ma al 59’, l’Italia ha trovato la chiave del match con il gol di Dagasso, servito perfettamente da Pisilli. Da quel momento in poi, è stato dominio assoluto: Camarda ha raddoppiato su assist di Bartesaghi e poi firmato il tris con un tocco da centravanti puro. Nel finale, Fini ed Ekhator hanno chiuso i conti per un 5-1 senza appello.

Con questa vittoria, l’Italia di Baldini raggiunge la Polonia in vetta al Gruppo E con 12 punti in quattro partite, in vista dello scontro diretto del 14 novembre.

Le parole di Silvio Baldini

Al termine della gara, il commissario tecnico azzurro ha commentato così ai microfoni di Rai 2:

«Normalmente partite come questa sembrano quelle del giovedì, quando la squadra è stanca e manca la concentrazione. Nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna, buttando via un tempo. L’ho detto ai ragazzi: nel calcio le brutte figure sono sempre dietro l’angolo. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a concretizzare».

Sui cambi decisivi e sul merito della vittoria, Baldini ha aggiunto:

«Ringrazio per i complimenti, ma sono allergico a certe cose. Non voglio che la squadra si adagi: bisogna restare sempre sulla corda. Essere bravi non significa solo vincere, ma tagliare traguardi importanti.»

Infine, una battuta su Francesco Camarda, autore dell’ennesima doppietta con l’Under 21:

«È un talento, non lo scopriamo oggi. Ma anche lui, come tutta la squadra, nel primo tempo ha dormito. Poi abbiamo messo la sveglia, e il risultato è cambiato»

Ora gli Azzurrini guardano con fiducia alla prossima sfida contro la Polonia, che deciderà il primato nel girone:

«Sarà uno scontro diretto – ha concluso Baldini – e non ci sarà questo approccio. Partite così capitano anche al Real Madrid o alla Juventus, ma non deve succedere a noi».