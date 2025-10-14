Il Savoia di Emanuele Filiberto vola in Serie D: «Senza uno stadio adeguato rischiamo di fermarci»

Il Savoia continua a sorprendere. Dopo un avvio di stagione impeccabile, la squadra di Emanuele Filiberto di Savoia è al comando del proprio girone di Serie D, grazie a una serie di prestazioni convincenti e a un progetto che comincia a dare frutti concreti. Ma, nonostante i risultati sul campo, il principe e presidente del club ha voluto lanciare un messaggio chiaro sul futuro della società.

«Siamo felici e orgogliosi del percorso fatto finora. La squadra sta dimostrando carattere e identità, segno che il lavoro quotidiano di staff e giocatori sta portando risultati,», ha dichiarato Emanuele Filiberto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Il numero uno del Savoia, però, non si nasconde dietro l’entusiasmo e punta il dito su un problema che rischia di frenare l’ambizione del club: la questione stadio.

«Possiamo crescere ancora, ma senza una struttura adeguata tutto questo potrebbe essere vanificato. Non possiamo programmare il futuro se non abbiamo una casa che rispecchi il valore del progetto,» ha spiegato, sottolineando come la mancanza di un impianto moderno e funzionale rappresenti il principale ostacolo alla crescita.

Il principe, che da anni investe nella rinascita del club campano, ha poi ribadito la volontà di dare continuità al lavoro avviato:

«Il Savoia merita di tornare nel calcio che conta. Vogliamo riportare entusiasmo e rispetto per una piazza con una storia gloriosa. Ma serve il supporto delle istituzioni per fare il salto di qualità definitivo.»