Palermo-Modena, il Barbera oltre quota 30 mila: curva nord già esaurita

PALERMO – È ufficiale: per la sfida di domenica tra Palermo e Modena il Renzo Barbera sarà ancora una volta teatro di un colpo d’occhio spettacolare.

Il club rosanero ha annunciato che è stata superata la quota delle 30.000 presenze, con 30.244 biglietti staccati tra abbonati e tagliandi venduti.

Palermo-Modena, le previsioni meteo: pioggia e vento al “Barbera” per la sfida di domenica

La curva nord risulta già esaurita, mentre restano a disposizione solo pochi posti negli altri settori dello stadio. Un entusiasmo che conferma ancora una volta la straordinaria risposta del pubblico palermitano, pronto a spingere la squadra di Filippo Inzaghi nel big match contro la capolista Modena.

Il club ha invitato i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure di accesso e ridurre i tempi di attesa ai tornelli.

Il record stagionale di 32.363 spettatori, registrato contro il Bari, è ormai a un passo.