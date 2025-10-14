Palermo, doppia seduta a Torretta: test atletici al mattino e partitella nel pomeriggio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2025

PALERMO – Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo di Filippo Inzaghi alla sfida casalinga di domenica contro il Modena. La squadra rosanero ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento al centro sportivo di Torretta.

In mattinata, il gruppo ha sostenuto una sessione dedicata ai test atletici, mirata a monitorare la condizione fisica generale della rosa dopo il rientro degli impegni internazionali.

Nel pomeriggio, invece, spazio al campo con una partitella a tema e un intenso lavoro fisico intermittente, utile a migliorare ritmo e resistenza in vista del big match contro la capolista allenata da Andrea Sottil.

I rosanero torneranno in campo domani per una nuova sessione tecnico-tattica, con l’obiettivo di confermare l’imbattibilità casalinga e sfruttare la spinta del “Barbera”, atteso verso un nuovo record di presenze.

