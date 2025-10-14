Palermo-Modena, le previsioni meteo: pioggia e vento al “Barbera” per la sfida di domenica

PALERMO – Sarà una domenica bagnata quella dell’ottava giornata di Serie B tra Palermo e Modena, in programma alle 15:00 al “Renzo Barbera”. Le previsioni meteo per la giornata indicano piogge diffuse e un progressivo rinforzo del vento da nord-est, elementi che potrebbero influenzare il gioco e le condizioni del campo.

Secondo i dati raccolti, nella fascia oraria della partita — tra le 14:00 e le 17:00 — sono attesi rovesci intermittenti con accumuli complessivi fino a 5 millimetri di pioggia. Le temperature si manterranno miti, tra i 19 e i 20 gradi, mentre l’umidità resterà elevata intorno al 90%.

Il vento, inizialmente debole al mattino da est-sud-est, tenderà a rinforzarsi nel pomeriggio provenendo da nord-est, con raffiche fino a 25-30 km/h. La pressione atmosferica sarà in leggero calo (attorno ai 1011 hPa), segnale di instabilità.

In serata sono previste ulteriori precipitazioni di intensità moderata, con possibili piovaschi anche dopo il triplice fischio.

Condizioni che non dovrebbero però scoraggiare il pubblico rosanero: il “Barbera” si avvia verso un altro tutto esaurito, con oltre 30 mila tifosi attesi per spingere la squadra di Filippo Inzaghi nel big match contro la capolista di Andrea Sottil.