Ignoffo: «Palermo, ci sono tutti i presupposti per il salto in A. Inzaghi come Gasperini? Ha una società solida e un progetto da protagonista»

«Ci sono tutti i presupposti per la promozione in Serie A», ha dichiarato Giovanni Ignoffo nell’intervista concessa in esclusiva a News.Superscommesse.it.

L’ex difensore di Palermo, Napoli, Benevento e Messina, oggi allenatore, ha elogiato il lavoro di Filippo Inzaghi e la crescita strutturale del club rosanero.

«La squadra mi sembra molto più solida, efficace e concreta rispetto a quella degli anni passati – ha spiegato Ignoffo –. È merito sia degli investimenti della società, sia dell’allenatore che ha messo la sua esperienza al servizio del gruppo».

L’ex centrale palermitano, parlando del campionato cadetto, ha aggiunto: «La Serie B è sempre complicata, ma credo che il Palermo se la giocherà fino alla fine con Frosinone e Venezia per la promozione diretta. Attenzione anche a Modena e Monza, che possono inserirsi nella lotta al vertice».

Sul paragone tra Inzaghi e Gasperini, Ignoffo ha precisato: «Inzaghi sa di avere alle spalle una società ricca e solida come quella del City Group. Vincendo il campionato potrebbe costruire un percorso duraturo, da protagonista anche in Serie A. Il Palermo ha grande appeal nel mondo, forse persino più del Manchester City. È un dato che la società conosce bene, e anche il tecnico lo sa».