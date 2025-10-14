Torre del Greco, sequestrato il centro sportivo “Immobile Academy”: sei indagati per abusi edilizi e gestione illecita di rifiuti

TORRE DEL GRECO. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco, insieme alla Polizia Municipale, hanno eseguito il sequestro preventivo del centro sportivo “Immobile Academy – Centro sportivo Parlati”, fondato dal calciatore Ciro Immobile.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge sei persone indagate per abusi edilizi e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, in concorso tra loro.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero realizzato opere edilizie in assenza di titoli autorizzativi e paesaggistici, su un’area già oggetto in passato di interventi abusivi non condonati.

L’indagine, avviata lo scorso aprile dopo un sopralluogo tecnico, ha permesso di accertare nuove costruzioni e trasformazioni radicali del terreno, effettuate senza i necessari permessi, in un’area sottoposta a vincoli ambientali.

Le modifiche al terreno

Come riportato nel decreto di sequestro, per alcune particelle catastali gli indagati avrebbero anche modificato la destinazione urbanistica del sito, trasformandolo da bosco ad area parcheggio attraverso sbancamenti, riporti di terreno e stesura di fresato d’asfalto — materiale bituminoso di recupero utilizzato nel rifacimento stradale — configurando così una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.

Le indagini

L’attività, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, prosegue per chiarire il ruolo dei singoli indagati e l’estensione degli interventi non autorizzati.

Il sequestro preventivo del centro sportivo, disposto per impedire il protrarsi delle presunte violazioni urbanistiche e ambientali, rappresenta al momento una misura cautelare nell’ambito del procedimento ancora in corso.