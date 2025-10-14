Empoli, Dionisi ancora bloccato: manca l’accordo con il Palermo per la rescissione
EMPOLI – La situazione resta in stand-by. Come riportato da EmpoliChannel.it, Alessio Dionisi non può ancora essere ufficializzato come nuovo allenatore dell’Empoli: la rescissione del contratto con il Palermo non è infatti stata ancora perfezionata.
Il tecnico toscano, che ha già raggiunto un’intesa con la società azzurra per un biennale fino al 2027, è costretto ad attendere lo scioglimento definitivo del vincolo con il club rosanero prima di poter dirigere il primo allenamento al centro sportivo di Petroio.
Secondo quanto riferisce EmpoliChannel.it, Dionisi non ha preso parte alla seduta odierna, con la squadra che è stata temporaneamente affidata allo staff tecnico già in organico, guidato da Stefano Bianconi.
La giornata di oggi potrebbe comunque risultare decisiva: i legali dell’allenatore e quelli del Palermo stanno trattando per trovare un’intesa sulla buonuscita economica, condizione necessaria per il via libera definitivo.
Fonti vicine al club confermano che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in serata o al più tardi domani mattina, chiudendo così una telenovela che si protrae ormai da diversi giorni.