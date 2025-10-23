Palermo-Modena: il backstage del match

Ottobre 23, 2025

Sul profilo Youtube del Palermo è stato pubblicato, come di consueto, il backstage del match di domenica scorsa giocato al Barbera contro il Modena. Il video ripercorre l’avvicinamento al match, a cui hanno assistito 32.922 tifosi rosanero, terminato con un pareggio per 1-1.

Il club di Viale del Fante ha anche pubblicato un messaggio tramite i propri profili social, invitando i tifosi a riempire nuovamente lo stadio nel prossimo match casalingo: “Certe emozioni si vivono solo a casa nostra. E martedì, contro il Monza, si torna al Barbera 🩷🖤

