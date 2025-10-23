Spezia, per la panchina contatti con Donadoni

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Nonostante il mancato accordo con Guido Pagliuca e la successiva conferma sulla panchina bianconera di Luca D’Angelo, lo Spezia continua a sondare il mercato allenatori.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i bianconeri nelle ultime avrebbero avuto dei contatti con Roberto Donadoni, ex allenatore su tutte della nazionale e del Napoli.

Ovviamente, molto dipenderà dai risultati che metterà a segno nelle prossime partita D’Angelo, impegnato nei prossimi tre match con Avellino, Padova e Monza. Se la situazione dovesse precipitare ulteriormente, ecco che potrebbero esserci novità proprio per Donadoni.

Ultimissime

Lega B, Bedin: «Rapporto tra dilettanti e professionisti va alimentato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Palermo: anche l’Università si tinge di rosa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Conference League: vince per 3-0 la Fiorentina contro il Rapid Vienna, pari tra Hacken e Vallecano. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Europa League: vince il Bologna contro il FCSB, pari senza reti tra Genk e Betis. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Palermo-Modena: il backstage del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025