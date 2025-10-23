Conference League: avanti la Fiorentina a Vienna, interrotto il match tra Rijeka e Sparta Praga. I risultati parziali

Terminano qui i primi tempi degli anticipi di Conference League. Buona prova nella prima frazione di gioco da parte della Fiorentina, ava ti per nella trasferta di Vienna contro il Rapid.

Partono forte i viola ed al 9′ minuto sbloccano il risultato: Ndour si fa trovare pronto in area di rigore e porta in vantaggio la formazione di mister Pioli. Mentre è stato interrotto per condizioni climatiche avverse il match tra Rijeka e Sparta Praga. Di seguito i risultati parziali dei match:

AEK-Aberdeen 3-0 (11′, 18′ Koita; 27′ Eliasson)

Alkmaar-Slovan Bratislava 1-0 (44′ Mijnans)

Breidablik-KuPS 0-0

Drita-Omonia 1-1(12′ Manaj; 45+1′ Masouras)

Hacken-Vallecano 1-1 (15′ Garcua; 41′ Lindberg)

Rijeka-Sparta Praga 0-0 interrotta

Shakthar-Legia 0-1 (16′ Augustyniak)

Shkendija-Shelbourne 0-0

Rapid-Fiorentina 0-1 (9′ Ndour)

Strasburgo-Jagiellonia 0-0