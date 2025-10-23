Europa League: doppio vantaggio del Bologna a Bucarest, avanti 1-0 il Lione dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Terminano qui i primi tempi degli anticipi di Europa League. Buona prima frazione di gioco da parte del Bologna, avanti per 2 reti a 0 nella trasferta di Bucarest contro il FCSB.

Parte forte la formazione di Vincenzo Italiano, mettendo subito a segno due gol: prima con Odgaard, che al 9′ minuto porta in vantaggio i rossoblù, poi al 12′ con il gol del raddoppio firmato da Dallinga. Negli altri match avanti 1-0 il Lione e il Braga, fermo invece sul risultato di 1-1 il match tra G.A Eagles e Aston Villa. Di seguito i risultati parziali dei match:

Braga-Stella Rossa 1-0 (22′ Navarro)

Brann-Rangers 0-0

FCSB-Bologna 0-2 (9′ Odgaard; 12′ Dallinga)

Fenerbahce-Stoccarda 1-0 (33′ Akturkoglu)

G.A Eagles-Aston Villa 1-1 (4′ Guessand; 42′ Suray)

Genk-Betis 0-0

Lione-Basilea 1-0 (3′ Tolisso)

Salisburgo-Ferencvaros 1-0 (13′ Baidoo)

