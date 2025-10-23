Carrarese, Calabro: «Il Venezia mi ricorda il Sassuolo dello scorso campionato»

CARRARA- Alla vigilia del match tra Carrarese e Venezia, valevole per la nona giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, ha parlato in conferenza stampa il mister dei toscani Antonio Calabro, analizzando il difficile incontro di sabato.

«Il Venezia è una grande squadra, senza dubbio una delle big di questo campionato. Affronteremo una squadra reduce dalla Serie A, che ha mantenuto l’ossatura della passata stagione, a mio avviso rafforrzandosi addirittura in alcuni reparti. A differenza di altre squadre, non hanno risentito dell’impatto sulla categoria nuova e questo credo sia merito anche del grande allenatore che siede sulla loro», ha dichiarato il tecnico

E su chi gli ricorda il Venezia:«Per processo di crescita e qualità della rosa mi ricorda ciò che è stato il Sassuolo nello scorso campionato: una squadra capace di crescere gradualmente con il passare delle settimane, che ha poi dominato il campionato»

Infine sugli indisponibili: «Sicuramente Parlanti resterà ai box, ma è probabile che anche Calabrese non riesca ad essere della gara. Oltre a loro due, in settimana alcuni giocatori hanno avuto dei problemini fisici, emersi al termine della trasferta di Pescara, che ovviamente, insieme allo staff medico, stiamo valutando soprattutto nell’ottica delle tre partite che giocheremo in una settimana»