Palermo–Monza, riaperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti: via libera dall’Osservatorio
È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Renzo Barbera” in vista di Palermo–Monza, match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.30.
Come comunicato dall’AC Monza, la vendita era stata temporaneamente bloccata nei giorni scorsi in attesa della decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha ora dato il via libera alla riapertura del settore.
Prezzo e modalità di acquisto
I biglietti per il settore ospiti sono disponibili al prezzo di 22 euro (escluse le commissioni di servizio).
La vendita resterà attiva fino alle ore 19.00 di lunedì 27 ottobre 2025.
Potranno acquistare il biglietto solo i residenti nella provincia di Monza e della Brianza, esclusivamente per il settore ospiti.
Il club ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare tagliandi per il settore ospiti il giorno della partita, né online né presso le biglietterie dello stadio “Renzo Barbera”.