Europa League: vince il Bologna contro il FCSB, pari senza reti tra Genk e Betis. I risultati finali
Terminano qui i gli match delle 18.45 i Europa League. Buona gara da parte del Bologna, che porta a casa i tre punti dalla difficile trasferta di Bucarest contro il FCSB.
Parte forte la formazione di Vincenzo Italiano, mettendo subito a segno due gol: prima con Odgaard, che al 9′ minuto porta in vantaggio i rossoblù, poi al 12′ con il gol del raddoppio firmato da Dallinga.
Nella ripresa arriva la reazione dei padroni di casa, che al 54′ minuto accorciano le distanze con il gol di Birlingea. Il Bologna però gestisce il risultato, portando a casa tre punti importanti.
Vittoria casalinga del Lione, che batte il Basilea grazie alle reti di Tolisso e Moreira. Sconfitta esterna per l’Aston Villa, che cade in casa dei G.A Eagles. Vince 1-0 invece il Fenerbahce contro lo Stoccarda. Di seguito i risultati dei match.
Braga-Stella Rossa 2-0 (22′ Navarro; 72′ Dorgeles)
Brann-Rangers 3-0 (40′ Kornvig; 55′ Sorensen; 79′ Holm)
FCSB-Bologna 1-2 (9′ Odgaard; 12′ Dallinga; 54′ Birlingea)
Fenerbahce-Stoccarda 1-0 (33′ Akturkoglu)
G.A Eagles-Aston Villa 2-1 (4′ Guessand; 42′ Suray; 61′ Deijl)
Genk-Betis 0-0
Lione-Basilea 2-0 (3′ Tolisso; 90′ Moreira)
Salisburgo-Ferencvaros 2-3 (13′ Baidoo; 50′ Varga; 56′ Zachariassen; 58′ Dele; 72′ Vertessen)