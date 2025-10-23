Conference League: vince per 3-0 la Fiorentina contro il Rapid Vienna, pari tra Hacken e Vallecano. I risultati finali
Terminano qui i match di Conference League in programma per le 18.45 . Grande match da parte della Fiorentina, che reagisce dopo il brutto inizio di stagione battendo per 3-0 il Rapid Vienna.
Partono forte i viola ed al 9′ minuto sbloccano il risultato: Ndour si fa trovare pronto in area di rigore e porta in vantaggio la formazione di mister Pioli.
All’inizio della ripresa arriva il radoppio, con Dzeko che al 48′ batte il portiere avversario tornando al gol. Chiude definitivamente il match il gol all’89’ di Gudmundsson.
Negli altri match di giornata da segnalare il 6-0 dell’AEK Atene contro l’Aberdeen. Parteggio invece per 2-2 tra Hacken e Rayo Vallecano, con gli ospiti che raggiungono il pari allo scadere grazie al rigore trasformato da Ratiu. Di seguito i risultati finali dei match:
AEK-Aberdeen 6-0 (11′, 18′ Koita; 27′ Eliasson; 55′ Marin; 81′ Jovic; 87′ Kutesa)
Alkmaar-Slovan Bratislava 1-0 (44′ Mijnans)
Breidablik-KuPS 0-0
Drita-Omonia 1-1 (12′ Manaj; 45+1′ Masouras)
Hacken-Vallecano 2-2 (15′ Garcua; 41′ Lindberg; 55′ Brusberg; 90+13′ Ratiu)
Rijeka-Sparta Praga 0-0 interrotta
Shakthar-Legia 1-2 (16′ Augustyniak; 61′ Luca Meirelles; 90+4′ Augustyniak)
Shkendija-Shelbourne 1-0 (90+2′ Barrett (A) )
Rapid-Fiorentina 0-3 (9′ Ndour; 48′ Dzeko; 88′ Gudmundsson)
Strasburgo-Jagiellonia 1-1 (53′ Pozo; 79′ Panichelli)