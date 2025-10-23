Conference League: vince per 3-0 la Fiorentina contro il Rapid Vienna, pari tra Hacken e Vallecano. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Terminano qui i match di Conference League in programma per le 18.45 . Grande match da parte della Fiorentina, che reagisce dopo il brutto inizio di stagione battendo per 3-0 il Rapid Vienna.

Partono forte i viola ed al 9′ minuto sbloccano il risultato: Ndour si fa trovare pronto in area di rigore e porta in vantaggio la formazione di mister Pioli.

All’inizio della ripresa arriva il radoppio, con Dzeko che al 48′ batte il portiere avversario tornando al gol. Chiude definitivamente il match il gol all’89’ di Gudmundsson.

Negli altri match di giornata da segnalare il 6-0 dell’AEK Atene contro l’Aberdeen. Parteggio invece per 2-2 tra Hacken e Rayo Vallecano, con gli ospiti che raggiungono il pari allo scadere grazie al rigore trasformato da Ratiu. Di seguito i risultati finali dei match:

AEK-Aberdeen 6-0 (11′, 18′ Koita; 27′ Eliasson; 55′ Marin; 81′ Jovic; 87′ Kutesa)

Alkmaar-Slovan Bratislava 1-0 (44′ Mijnans)

Breidablik-KuPS 0-0

Drita-Omonia 1-1 (12′ Manaj; 45+1′ Masouras)

Hacken-Vallecano 2-2 (15′ Garcua; 41′ Lindberg; 55′ Brusberg; 90+13′ Ratiu)

Rijeka-Sparta Praga 0-0 interrotta

Shakthar-Legia 1-2 (16′ Augustyniak; 61′ Luca Meirelles; 90+4′ Augustyniak)

Shkendija-Shelbourne 1-0 (90+2′ Barrett (A) )

Rapid-Fiorentina 0-3 (9′ Ndour; 48′ Dzeko; 88′ Gudmundsson)

Strasburgo-Jagiellonia 1-1 (53′ Pozo; 79′ Panichelli)

Ultimissime

Lega B, Bedin: «Rapporto tra dilettanti e professionisti va alimentato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Palermo: anche l’Università si tinge di rosa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Conference League: vince per 3-0 la Fiorentina contro il Rapid Vienna, pari tra Hacken e Vallecano. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Europa League: vince il Bologna contro il FCSB, pari senza reti tra Genk e Betis. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Palermo-Modena: il backstage del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025