Palermo: anche l'Università si tinge di rosa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Dopo il Teatro Politeama, anche l’Università di Palermo in via Ernesto Basile si è colorata di rosa. È il secondo “Pink Spot” della città, parte dell’iniziativa che accompagna i festeggiamenti per il 125º compleanno del Palermo.

Come annunciato durante la conferenza stampa di ieri, ogni giorno fino al 1° novembre — data in cui il club rosanero spegnerà simbolicamente le sue 125 candeline — un luogo iconico della città si illuminerà di rosa, trasformandosi in un punto di incontro e condivisione per i tifosi e i cittadini.

