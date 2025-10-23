Palermo: anche l’Università si tinge di rosa
Dopo il Teatro Politeama, anche l’Università di Palermo in via Ernesto Basile si è colorata di rosa. È il secondo “Pink Spot” della città, parte dell’iniziativa che accompagna i festeggiamenti per il 125º compleanno del Palermo.
Come annunciato durante la conferenza stampa di ieri, ogni giorno fino al 1° novembre — data in cui il club rosanero spegnerà simbolicamente le sue 125 candeline — un luogo iconico della città si illuminerà di rosa, trasformandosi in un punto di incontro e condivisione per i tifosi e i cittadini.