Lega B, Bedin: «Rapporto tra dilettanti e professionisti va alimentato»

Parla Paolo Bedin, presidente della Lega B, intervenuto a margine del panel “Opportunità e problemi di calcio dilettantistico, le componenti federali a confronto” durante l’evento “Quarto Tempo”, organizzato a Ferrara dalla Lega Nazionale Dilettanti.

«Trovo Quarto Tempo della Lega Dilettanti un evento estremamente importante e mi complimento con il presidente Abete per averlo pensato e organizzato» — ha dichiarato Bedin — «C’è stima e rispetto tra le componenti, c’è il concetto di filiera su cui si basa il nostro sport. Dobbiamo mettere a frutto queste relazioni e affrontare i problemi in maniera collegiale, all’interno dell’alveo federale».

Il numero uno della Lega B ha poi sottolineato il valore del calcio dilettantistico: «I club dilettantistici che lavorano sul territorio con i loro settori giovanili sono la linfa che alimenta i nostri vivai professionistici, la base su cui si costruisce il talento del futuro. Senza contare il ruolo sociale che rivestono».

Infine, Bedin ha ribadito l’importanza di investire nei rapporti tra i due mondi: «Alimentare sempre più i rapporti tra club professionistici e società dilettantistiche è un impegno sul quale dovremo investire nel futuro. Servono strumenti e risorse per motivare le società a credere ancora nei vivai, soprattutto a livello dilettantistico».