Roberto Biffi celebra i 125 anni del Palermo: «Sono entrato nel tuo percorso da sconosciuto e mi ritrovo come invitato di lusso»

L’ex capitano rosanero Roberto Biffi ha voluto rendere omaggio al Palermo nel giorno delle celebrazioni per i 125 anni di storia del club. Attraverso i propri canali social, Biffi ha condiviso una foto della mostra fotografica allestita in Piazza Politeama, che lo ritrae in maglia rosanero, accompagnandola con un messaggio pieno di affetto e riconoscenza.

«Buon compleanno PALERMO 🩷🖤 sono entrato nel tuo percorso da sconosciuto e mi ritrovo come invitato di lusso per i tuoi 125 anni di storia» — ha scritto l’ex difensore, tra i simboli più amati della tifoseria palermitana negli anni ’90.

