Palermo-Modena, Dionisi: «Gomes e Brunori imprescindibili? Lo sono tutti, ma Claudio mi piace molto»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Modena:

«Gomes e Brunori imprescindibili? Claudio ha sempre fatto bene, è stato uno dei più propositivi. Non so se dall’esterno si percepisca quanto è importante, ma a me piace molto come giocatore. Detto questo, per me sono tutti imprescindibili: se il gruppo ha entusiasmo, ne giovano tutti. Un Claudio così è un Claudio che fa bene alla squadra, e questo è ciò che conta davvero»