Palermo-Modena, Dionisi: «Martedì Blin si allenerà con noi. Il suo rientro è molto importante»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Modena, soffermandosi sul recupero di Blin:

«Martedì finalmente Blin si allenerà di nuovo con noi, e questa è una bellissima notizia. Alexis è un giocatore veramente importante per questo gruppo, non solo per la qualità che porta in campo, ma anche per il suo spirito e la sua presenza nello spogliatoio. Ovviamente, per me sarà un problema piacevole, perché avrò dei grattacapi nel dover scegliere chi schierare. Ma questo è il tipo di problema che ogni allenatore desidera avere: una rosa competitiva con giocatori di valore pronti a dare il massimo».