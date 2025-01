Palermo-Modena, Dionisi: «Se martedì la squadra non pedala, sospendo l’allenamento»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Modena, soffermandosi sulle due vittorie di fila al “Barbera”:

«Come ho detto prima di questa partita, pensiamo una partita alla volta. Vorrei vedere martedì una squadra che ‘pedala’, altrimenti sospendo l’allenamento. Dobbiamo essere determinati e non farci inebriare dalla vittoria, soprattutto dopo un momento difficile. Se ci mettiamo tutto il massimo di noi stessi, le cose arriveranno. Oggi vincere non era scontato, e proprio per questo dobbiamo mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare con la stessa determinazione».