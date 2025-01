Palermo-Modena, Dionisi: «Il peso della gara era su di noi. Mai avuto problemi con Brunori. Sui singoli…»

Al termine del match vinto per 2 a 0 contro il Modena, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa:

«I primi dieci minuti sono stati approcciati bene, poi il Modena ci ha fatto faticare. Affrontavamo una squadra molto in salute, con qualità. Oggi il peso della partita era su di noi, e i ragazzi sono stati bravi a gestire la situazione. Le scelte che faccio sono sempre pensate in base all’avversario. Diakité si è allenato meno rispetto a Pierozzi, e Niccolò ha delle qualità che può dare a questa squadra, fermo restando che anche Salim è importante per noi».

Su Saric: «Non lo abbiamo avuto a disposizione pienamente fino a oggi. È rientrato il 26 dicembre in panchina, ma da Pisa in poi lo abbiamo avuto solo a sprazzi. Oggi è entrato perché si è allenato regolarmente con la squadra».

Su Gomes: «Gomes è un titolare, ma non posso far giocare tutti. Oggi l’ho sostituito perché era ammonito e vedevo che la partita stava diventando più difensiva. Per evitare rischi in contrasto ho preferito toglierlo».

Su Brunori: «Non ho mai avuto problemi con Matteo. Le scelte fatte in passato sono state prese perché le ho ritenute giuste al momento. Tornando indietro, è sempre facile parlare, ma le decisioni le prendi per come vedi le cose. Matteo ha dimostrato una volontà importante al rientro. Oggi è stato decisivo per noi. Questa settimana l’ho visto come dovrebbe essere: un vero capitano. Sono segnali importanti, sia per la squadra sia per l’allenatore».

Sul morale della squadra: «Quanto fatto oggi sarà positivo solo se al rientro saremo equilibrati. Posso concedere un po’ di euforia per stasera, ma è facile uscire dai binari dopo una vittoria. Noi non siamo ancora rientrati nei binari, e sarò soddisfatto martedì quando ritroverò la squadra con lo stesso entusiasmo. Come ho detto per Matteo, lo dico per tutti: se la volontà dei ragazzi è di un certo tipo, possiamo fare bene. Dobbiamo imparare dai nostri errori».

Su Sirigu: «Oggi, oltre a essere la sua prima partita da titolare, era anche il suo compleanno. Ha trasmesso la sua esperienza e questo è importante. Ritrovarlo è un grande valore per noi, sia in campo sia nello spogliatoio. Giocare per un calciatore è fondamentale, e una prestazione come quella di oggi conferma quanto sia importante per il Palermo».