Tuttosport: “Tanti tiri, pochi gol. Il Palermo cerca la svolta sorpasso”

Cresce l’attesa, cresce il pubblico, devono crescere anche i gol. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, a Palermo la febbre per la super sfida con il Modena è ormai altissima: sono già quasi 14 mila i biglietti venduti, che sommati ai 16.504 abbonati portano a oltre 30 mila presenze certe per la “madre di tutte le partite”.

Un numero destinato a salire nelle prossime ore, con il Renzo Barbera pronto a riempirsi ancora una volta nonostante le previsioni meteo avverse. Sarà la quinta partita consecutiva in casa con più di 30 mila spettatori: un record per la Serie B e una testimonianza concreta della fiducia che la città ripone nella squadra di Filippo Inzaghi.

Un Barbera da record

La cornice sarà imponente, proprio come quella della notte di gala contro il Manchester City lo scorso agosto. Un segnale chiaro di quanto Palermo creda in questa squadra, che in casa non ha mai deluso, nemmeno nelle partite più complicate come il pareggio con il Venezia.

I tifosi, scrive Butera su Tuttosport, saranno ancora una volta l’arma in più. Un alleato fondamentale in una gara che può consegnare ai rosanero il primo posto solitario in classifica.

Il nodo dei gol

Per completare l’opera, però, servirà più concretezza sotto porta. Nonostante il Palermo sia la squadra che tira di più in Serie B, i rosanero hanno realizzato appena nove gol, meno di tutte le altre formazioni del gruppo di testa.

«Non sono assolutamente preoccupato, lo sarei se non tirassimo tanto. Ogni partita concludiamo 15-20 volte, i gol arriveranno», ha dichiarato Inzaghi. Un messaggio di fiducia verso i suoi bomber, Pohjanpalo e Brunori, chiamati a invertire la tendenza proprio nella gara più importante.

Pohjanpalo e Brunori, il giorno della verità

Il finlandese ha già segnato sei gol al Modena in carriera, la sua vittima preferita in Italia. Tutte le reti le ha realizzate con la maglia del Venezia — addirittura un poker nel maggio 2023 — e domenica avrà l’occasione di aggiornare le sue statistiche anche in rosanero.

Brunori, invece, vive un momento insolito: dopo sette partite è ancora a secco di gol. Tra pali, reti annullate per questione di centimetri e qualche panchina di troppo, il capitano cerca la scintilla giusta per sbloccarsi. Proprio contro il Modena, però, ha sempre colpito nelle ultime tre stagioni.

Una bolgia pronta ad esplodere

Come conclude Luigi Butera su Tuttosport, domenica il Barbera sarà una bolgia. I tifosi ci sono, la spinta pure: ora tocca ai gol di Pohjanpalo e Brunori riaccendere la festa e spingere il Palermo verso la vetta.