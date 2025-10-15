La Nazione: “L’Empoli aspetta Dionisi. Resta il nodo del contratto”

Doveva essere il giorno del grande ritorno, ma Alessio Dionisi non si è ancora seduto sulla panchina dell’Empoli. Come riporta Simone Cioni su La Nazione di Empoli, il tecnico amiatino non ha diretto l’allenamento di ieri al centro sportivo di Petroio a Vinci, dove la squadra ha ripreso la preparazione agli ordini di Stefano Bianconi, membro dello staff tecnico interno, sotto lo sguardo attento del presidente Fabrizio Corsi e del direttore sportivo Roberto Gemmi.

La giornata era iniziata con l’ufficialità dell’esonero di Guido Pagliuca e del suo staff — Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone —, ma non è seguita la tanto attesa nomina di Dionisi.

L’intesa c’è, ma il contratto col Palermo blocca tutto

Secondo quanto scrive La Nazione di Empoli, l’accordo tra Dionisi ed Empoli è già definito, ma a frenare l’annuncio è il contratto ancora in essere con il Palermo. L’allenatore di Abbadia San Salvatore ha incaricato i propri legali di trattare la rescissione dopo l’esonero al termine della scorsa stagione, arrivato in seguito all’eliminazione ai playoff proprio contro la Juve Stabia di Pagliuca.

Il nodo cruciale è economico: Dionisi avrebbe chiesto una buonuscita che il Palermo, pur di liberarsi di un ingaggio oneroso, non sarebbe intenzionato a concedere. Una posizione di stallo che continua a rallentare i tempi, mentre a Empoli cresce l’attesa per la fumata bianca.

L’Empoli spera in una svolta imminente

Come scrive ancora Simone Cioni su La Nazione di Empoli, il club toscano spera di chiudere la vicenda entro la mattinata odierna, in modo da permettere a Dionisi di dirigere finalmente l’allenamento. Tuttavia, al momento non ci sono certezze e la preparazione alla sfida contro il Venezia procede con lo staff tecnico interno.

Squadra al lavoro in clima sereno

Sul fronte sportivo, l’Empoli ha lavorato su esercitazioni fisiche e tattiche, con l’unica assenza dei nazionali Ceesay, Guarino, Moruzzi e Popov, oltre all’infortunato Ignacchiti e a Ebuehi, fermato dall’influenza ma pronto a rientrare oggi.

Buone notizie invece dai lungodegenti: Haas, Pellegri e Degli Innocenti hanno partecipato alla partitella a campo ridotto mostrando buone condizioni, e potrebbero tornare a disposizione alla ripresa del campionato. Bianchi, finora mai utilizzato, ha svolto l’intera seduta con il gruppo.

Come conclude La Nazione di Empoli, il lavoro prosegue senza scosse tattiche: si va avanti con il 3-5-2, in attesa che arrivi finalmente la firma che segnerà il via al “Dionisi 2.0” in azzurro.